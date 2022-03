"FREE Ukraine": Всемирный банк готовит экстренную помощь Украине

Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и социальных пособий.

Из-за начала российского вторжения россии в Украину Всемирный банк утвердил пакет экстренного финансирования Украины в размере более 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Банка.

Программа получила название "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" (Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine) или сокращенно FREE Ukraine (что можно перевести с английского, как "Свободная Украина").

Программа помощи предусматривает выделение дополнительного кредита в размере 350 миллионов долларов и гарантий на 139 миллионов долларов.

Кроме того она предусматривает мобилизацию безвозмездного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов.

Таким образом общая помощь составит 723 миллиона долларов США (21,7 миллиард гривен).

Отмечается, что эта поддержка будет направлена на критически важные сферы жизни простых украинцев, вроде выплат зарплат, пенсий и помощи по социальным программам.

"Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона", — заявил президент ВБ Дэвид Малпасс, подчеркнув, что это лишь первый из предпринятых шагов.

В частности сообщается, что в ближайшие месяцы будет выделено около 3 миллиарда долларов Украине, а также дополнительная помощь странам, которые принимают наших беженцев.

Как сообщалось ранее, администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с вопросом о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 32,5 млрд долларов.

А вот что касается россии, то по прогнозам аналитиков Morgan Stanley, ей может грозить дефолт уже до 15 апреля.