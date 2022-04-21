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Долар та євро в Україні зросли на чорному ринку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Курс валют змінився Новина оновлена 21 квітня 2022, 09:19
Курс валют змінився

Вартість іноземної валюти збільшується вже кілька днів

В Україні продовжує зростати курс долара та євро на чорному ринку. За добу з середи вартість покупки долара США збільшилася на 7 копійок, а євро зріс на 20 коп. у купівлі та 5 у продажу.

Дані щодо вартості на чорному ринку публікує сайт Мінфін.

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Зміни на чорному ринку зачепили й інші валюти, включаючи польські злоті. Вартість валют на 20 квітня:

  • долар США — 32,375 (купівля)/32,650 (продаж)
  • євро — 35,4/35,95
  • польський злотий – 7,35/7,6.
Курс валют в НБУ та на чорному ринку на 21 квітня
Курс валют в НБУ та на чорному ринку на 21 квітня

В основних українських банках пропонують наступну вартість долара та євро.

Курс долара у банках на 21 квітня
Курс долара у банках на 21 квітня
Курс євро у банках на 21 квітня
Курс євро у банках на 21 квітня

Прогноз курсу долара в Україні.

Поки що курс американської валюти в Україні зафіксований НБУ, але після війни його планують повернути в звичайний режим. Різкого такого переходу не буде, вважає директор казначейських операцій одного з українських банків Ганна Золотько. У коментарі "24 каналу" вона зазначила, що за миттєвого повернення плаваючого курсу він різко зросте. Першими очікується пом’якшення у розширенні коливань курсу на міжбанку та збільшення переліку підприємців, яким дозволено купівлю іноземної валюти для імпорту. Курс "відпустити" Нацбанк зможе або після закінчення війни, або за зниження інтенсивності бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав, що війна росії проти України в економічному плані зачепить весь світ. Також підприємець Олексій Крол висловив думку, що Україні потрібно знайти свою особливість та унікальний проєкт для відновлення економіки, а також не відновлювати зруйновану систему, а будувати нову.

Теги:
#Долар #Курс валют #Курс долара
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