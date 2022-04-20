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Курс долара в Україні зростає: ситуація на чорному ринку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Курс валют коливається Новина оновлена 20 квітня 2022, 08:20
Курс валют коливається

Експерт вважає, що коливання будуть незначними

На чорному ринку на тлі посилення агресії росії на східних рубежах країни зростає курс долара. У порівнянні з цифрами вівторка, він виріс і у купівлі та продажу, як і вартість за євро.

За даними сайту Мінфін, напередодні (19 квітня) долар купували за 32,2, а продавали за 32,55. Євро відповідно — 35,2/35,8. За добу цифри зросли.

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Щодо інших валют, то в курсі на чорному ринку вартість російського рубля змінилася незначною мірою, а польського злотого залишилася стабільною.

Курс валют від НБУ та на чорному ринку на 20 квітня
Курс валют від НБУ та на чорному ринку на 20 квітня

Що стосується подальших прогнозів, то український економіст і радник президента Олег Устенко вважає, що найближчим часом істотних коливань долара не варто очікувати — вони можуть бути в межах кількох відсотків. Він зазначає, що попит на валюту невеликий, а золотовалютні резерви поповнюватимуться коштом експортерів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні до кінця воєнного стану зафіксовано курс долара Нацбанком. Після закінчення війни росії проти України, експерти також не очікують різкого зльоту курсу долара.

Теги:
#Долар #Валюта #Курс долара
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