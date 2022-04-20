Курс долара в Україні зростає: ситуація на чорному ринку

Експерт вважає, що коливання будуть незначними

На чорному ринку на тлі посилення агресії росії на східних рубежах країни зростає курс долара. У порівнянні з цифрами вівторка, він виріс і у купівлі та продажу, як і вартість за євро.

За даними сайту Мінфін, напередодні (19 квітня) долар купували за 32,2, а продавали за 32,55. Євро відповідно — 35,2/35,8. За добу цифри зросли.

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Щодо інших валют, то в курсі на чорному ринку вартість російського рубля змінилася незначною мірою, а польського злотого залишилася стабільною.

Курс валют від НБУ та на чорному ринку на 20 квітня

Що стосується подальших прогнозів, то український економіст і радник президента Олег Устенко вважає, що найближчим часом істотних коливань долара не варто очікувати — вони можуть бути в межах кількох відсотків. Він зазначає, що попит на валюту невеликий, а золотовалютні резерви поповнюватимуться коштом експортерів.

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Раніше "Телеграф" писав, що в Україні до кінця воєнного стану зафіксовано курс долара Нацбанком. Після закінчення війни росії проти України, експерти також не очікують різкого зльоту курсу долара.