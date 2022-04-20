Курс доллара в Украине растет: ситуация на черном рынке

Эксперт считает, что колебания будут незначительными

На черном рынке на фоне усиления агрессии россии на восточных рубежах страны растет курс доллара. По сравнению с цифрами вторника, он вырос и в покупке и в продаже, как и стоимость за евро.

Согласно данным сайта Минфин, накануне (19 апреля) доллар покупали за 32,2, а продавали за 32,55. Евро соответственно — 35,2/35,8. За сутки цифры выросли.

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Что касается других валют, то в курсе на черном рынке стоимость российского рубля изменилась незначительно, а польского злотого осталась стабильной.

Курс валют от НБУ и на черном рынке на 20 апреля

Что касается дальнейших прогнозов, то украинский экономист и советник президента Олег Устенко считает, что в ближайшее время существенных колебаний доллара ожидать не стоит — они могут быть в рамках нескольких процентов. Он отмечает, что спрос на валюту небольшой, а золотовалютные резервы будут пополняться за счет экспортеров.

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Ранее "Телеграф" писал, что в Украине до конца военного положения зафиксирован курс доллара Нацбанком. После окончания войны россии против Украины, эксперты также не ожидают резкого взлета курса доллара.