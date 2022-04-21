Доллар и евро в Украине пошли в рост на черном рынке
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Стоимость иностранной валюты растет уже несколько дней
В Украине продолжает расти курс доллара и евро на черном рынке. За сутки со среды стоимость покупки доллара США увеличилась на 7 копеек, а евро вырос на 20 коп в купле и 5 в продаже.
Данные по стоимости на черном рынке публикует сайт Минфин.
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Изменения на черном рынке коснулись и других валют, включая польские злотые. Стоимость валют на 20 апреля:
- доллар США — 32,375 (покупка)/ 32,650 (продажа)
- евро — 35,4/ 35,95
- польский злотый — 7,35/7,6.
В основных украинских банках предлагают следующую стоимость доллара и евро.
Прогноз по курсу доллара в Украине
Пока курс американской валюты в Украине зафиксирован НБУ, но после войны его планируют вернуть в обычный режим. Резко такого перехода не будет, считает директор казначейских операций одного из украинских банков Анна Золотько. В комментарии "24 каналу" она отметила, что при мгновенном возвращении плавающего курса он резко вырастет. Первыми можно ожидать смягчения в расширении колебаний курса на межбанке и увеличении перечня предпринимателей, которым разрешена покупка иностранной валюты для импорта. Курс "отпустить" Нацбанк сможет либо после окончания войны, либо при снижении интенсивности боевых действий.
Ранее "Телеграф" писал, что война россии против Украины в экономическом плане зацепит весь мир. Также предприниматель Алексей Крол выразил мнение, что Украине нужно найти свою особенность и уникальный проект для возобновления экономики, а также не восстанавливать разрушенную систему, а строить новую.
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