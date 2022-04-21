Укр

Доллар и евро в Украине пошли в рост на черном рынке

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
100
Курс валют изменился Новость обновлена 21 апреля 2022, 09:19
Курс валют изменился

Стоимость иностранной валюты растет уже несколько дней

В Украине продолжает расти курс доллара и евро на черном рынке. За сутки со среды стоимость покупки доллара США увеличилась на 7 копеек, а евро вырос на 20 коп в купле и 5 в продаже.

Данные по стоимости на черном рынке публикует сайт Минфин.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Изменения на черном рынке коснулись и других валют, включая польские злотые. Стоимость валют на 20 апреля:

  • доллар США — 32,375 (покупка)/ 32,650 (продажа)
  • евро — 35,4/ 35,95
  • польский злотый — 7,35/7,6.
Курс валют в НБУ и на черном рынке на 21 апреля
Курс валют в НБУ и на черном рынке на 21 апреля

В основных украинских банках предлагают следующую стоимость доллара и евро.

Курс доллара в банках на 21 апреля
Курс доллара в банках на 21 апреля
Курс евро в банках на 21 апреля
Курс евро в банках на 21 апреля

Прогноз по курсу доллара в Украине

Пока курс американской валюты в Украине зафиксирован НБУ, но после войны его планируют вернуть в обычный режим. Резко такого перехода не будет, считает директор казначейских операций одного из украинских банков Анна Золотько. В комментарии "24 каналу" она отметила, что при мгновенном возвращении плавающего курса он резко вырастет. Первыми можно ожидать смягчения в расширении колебаний курса на межбанке и увеличении перечня предпринимателей, которым разрешена покупка иностранной валюты для импорта. Курс "отпустить" Нацбанк сможет либо после окончания войны, либо при снижении интенсивности боевых действий.

Ранее "Телеграф" писал, что война россии против Украины в экономическом плане зацепит весь мир. Также предприниматель Алексей Крол выразил мнение, что Украине нужно найти свою особенность и уникальный проект для возобновления экономики, а также не восстанавливать разрушенную систему, а строить новую.

Теги:
#Доллар #Курс валют #Курс доллара
Мирные Краматорск, Славянск и Святогорск потерпают от оккупантов
Статьи
Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мирные Краматорск, Славянск и Святогорск потерпают от оккупантов
Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж)
Дата публикации
Категория
россия ответила на предложение ООН насчет перемирия
россия ответила на предложение ООН насчет перемирия
Дата публикации
Категория
Подбитая техника оккупантов
Потери оккупантов в Украине резко подскочили: Генштаб ВСУ назвал признак
Дата публикации
Категория
Росвойска несут большие потери
Бои идут не только на Донбассе: свежая карта боевых действий
Дата публикации
Категория
Битва за Донбасс продолжается
Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают