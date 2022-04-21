Доллар и евро в Украине пошли в рост на черном рынке

Стоимость иностранной валюты растет уже несколько дней

В Украине продолжает расти курс доллара и евро на черном рынке. За сутки со среды стоимость покупки доллара США увеличилась на 7 копеек, а евро вырос на 20 коп в купле и 5 в продаже.

Данные по стоимости на черном рынке публикует сайт Минфин.

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Изменения на черном рынке коснулись и других валют, включая польские злотые. Стоимость валют на 20 апреля:

доллар США — 32,375 (покупка)/ 32,650 (продажа)

евро — 35,4/ 35,95

польский злотый — 7,35/7,6.

Курс валют в НБУ и на черном рынке на 21 апреля

В основных украинских банках предлагают следующую стоимость доллара и евро.

Курс доллара в банках на 21 апреля

Курс евро в банках на 21 апреля

Прогноз по курсу доллара в Украине

Пока курс американской валюты в Украине зафиксирован НБУ, но после войны его планируют вернуть в обычный режим. Резко такого перехода не будет, считает директор казначейских операций одного из украинских банков Анна Золотько. В комментарии "24 каналу" она отметила, что при мгновенном возвращении плавающего курса он резко вырастет. Первыми можно ожидать смягчения в расширении колебаний курса на межбанке и увеличении перечня предпринимателей, которым разрешена покупка иностранной валюты для импорта. Курс "отпустить" Нацбанк сможет либо после окончания войны, либо при снижении интенсивности боевых действий.

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Ранее "Телеграф" писал, что война россии против Украины в экономическом плане зацепит весь мир. Также предприниматель Алексей Крол выразил мнение, что Украине нужно найти свою особенность и уникальный проект для возобновления экономики, а также не восстанавливать разрушенную систему, а строить новую.