Чи чекати долара по 35? Економіст озвучив новий прогноз на літо

Українцям слід приготуватися до не райдужних сценаріїв

Вартість долара, яка, найімовірніше, трохи просяде в травні, вже влітку може знову злетіти до нових висот. Якщо російське вторгнення не буде зупинено, а війна продовжиться, то на гривню, ймовірно, чекає легка девальвація.

Такими спостереженнями із "Телеграфом" поділився економічний експерт Данило Монін.

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На його думку, зараз курс валют дуже чутливий до будь-яких змін економіки — тим більше у воєнний час. Поки що вартість американського долара, як і попит на нього, формуватимуть представники бізнесу, каже фахівець.

Данило Монін упевнений, що "допоможе" долару вирости імпорт, котрий постійно збільшується. Це пов’язано з тим, що Україна експортує зараз дуже обмежену кількість товарів, а підприємства продовжують перебувати у фактичній небезпеці руйнування від російських снарядів.

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Таким чином кількість імпортних товарів лише збільшуватиметься, попит на валюту — зростатиме, відповідно, як і курс долара. Якщо ситуація не зміниться, каже Монін, до літа гривня цілком може стикнутися з девальвацією.

За його прогнозами, ціна американської валюти може злетіти до показників 35 гривень/долар.

Цікаво, що з іншого ракурсу на проблему дивиться аналітик Василь Невмержицький. Цей фахівець упевнений, що ситуація з експортом може обернутися на користь гривні, а не долара.