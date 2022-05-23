Нацбанк закручуватиме гайки і це вдарить по багатьох в Україні — інвестбанкір

Фіксований валютний курс шкідливий у звичайний час, але корисний під час шоків війни

Рішення Національного банку України залишити офіційний курс валюти незмінним, як і до війни — 29,25 грн, є важким, але необхідним для утримання фінансової системи країни рішенням.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса у своєму блозі на сайті НВ у понеділок, 23 травня.

"Чи правильно під час війни вводити фіксований валютний курс? Так, правильно. І те, як проходила валютна система ці місяці, перші місяці війни, багатьма сприймалося як диво. Але це було не диво. Це був результат реформ банківської системи та правильна політика у перші дні війни. У тому числі політика фіксованого курсу. Який шкідливий у звичайний час, але корисний під час шоків війни", — зазначає банкір.

При цьому він зазначив, що за політики фіксованого курсу чорний ринок та спекулятивні атаки на курс валют є неминучими абсолютно природними явищами — "побічними ефектами від фіксованого валютного курсу".

При цьому Фурса констатує, що так продовжуватися довго не може, адже "запас міцності економіки вичерпується": криза починає відчуватися дедалі виразніше, з’являється спекулятивний тиск на курс, розширюється спред між офіційним курсом та курсом чорного ринку.

"Це все природний результат політики фіксованого валютного курсу. Це як випадання волосся під час хіміотерапії. Чи приємно це? Ні. Чи боляче це? Так. Чи означає це, що не треба лікуватися? Питання риторичне", — пише інвестбанкір.

Говорячи про те, що має робити Нацбанк України далі, Фурса дає чітку відповідь: "Утримувати стабільність фінансової системи. У рамках цього горезвісного фіксованого курсу".

"А, значить, він закручуватиме гайки. Іншого способу просто немає. Роблячи неприємно багатьом, кого це торкнеться. І тут теж арсенал обмежений. Ми ж пам’ятаємо. Нацбанк не може замість депутатів прибрати горезвісний дозвіл імпортувати без мит автомобілі, та й інший популізм теж від нього не залежить. На жаль, не може. І Нацбанк робить все, що залежить саме від нього. Закриває вікна, через які лізли спекулянти і через які проходили схеми. Ті вікна, які виконували і корисну роль. Ті вікна, через які проходило свіже повітря та платежі для ІТ, або через які пенсіонери не відчували девальвації своєї пенсії, навіть якщо вони змушені були виїхати. І стає душно. Неминуче", — пише банкір.

Раніше "Телеграф" писав, чого можна очікувати від курсу американської валюти вже влітку.