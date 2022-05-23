Нацбанк будет закручивать гайки и это ударит по многим в Украине - инвестбанкир

Фиксированный валютный курс вреден в обычное время, но полезен во время шоков войны

Решение Национального банка Украины оставить официальный курс валюты неизменным, как и до войны — 29,25 грн, — является тяжелым, но необходимым для удержания финансовой системы страны решением.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в своем блоге на сайте "НВ" в понедельник, 23 мая.

"Правильно ли во время войны вводить фиксированный валютный курс? Да, правильно. И то, как проходила валютная система эти месяцы, первые месяцы войны, многими воспринималось как чудо. Но это было не чудо. Это был результат реформ банковской системы и правильная политика в первые дни войны. В том числе политика фиксированного курса. Который вреден в обычное время, но полезен во время шоков войны", — отмечает банкир.

При этом он отметил, что при политике фиксированного курса черный рынок и спекулятивные атаки на курс валют являются неизбежными абсолютно естественными явлениями — "побочными эффектами от фиксированного валютного курса".

При этом Фурса констатирует, что так продолжаться долго не может, ведь "запас прочности экономики исчерпывается": кризис начинает чувствоваться все отчетливее, появляется спекулятивное давление на курс, расширяется спред между официальным курсом и курсом черного рынка.

"Это все естественный результат политики фиксированного валютного курса. Это как выпадение волос во время химиотерапии. Приятно ли это? Нет. Больно ли это? Да. Значит ли это, что не надо лечиться? Вопрос риторический", — пишет инвестбанкир.

Говоря о том, что должен делать Нацбанк Украины далее, Фурса дает четкий ответ: "Удерживать стабильность финансовой системы. В рамках этого пресловутого фиксированного курса".

"А, значит, он будет закручивать гайки. Другого способа просто нет. Делая неприятно многим, кого это коснется. И тут тоже арсенал ограничен. Мы же помним. Нацбанк не может вместо депутатов убрать пресловутое разрешение импортировать без пошлин автомобили, да и другой популизм тоже от него не зависит. К сожалению, не может. И Нацбанк делает все, что зависит именно от него. Закрывает окна, через которые лезли спекулянты и через которые проходили схемы. Те окна, которые выполняли и полезную роль. Те окна, через которые проходил свежий воздух и платежи для IТ, или через которые пенсионеры не чувствовали девальвации своей пенсии, даже если они вынуждены были уехать. И становится душно. Неизбежно", — пишет банкир.

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