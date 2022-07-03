Курс долара може підскочити в найближчі тижні - прогноз аналітика ринку

Курс долара по відношенню до гривні може зрости до 45 грн.

Курс долара може істотно піти вгору протягом найближчих двох тижнів, після нетривалого зміцнення протягом минулого тижня . Так вважає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, передає UBR.

За словами аналітика, найближчий тиждень триматиметься на рівні 35-36 грн. Це пов'язано з фіксованим курсом та обмеженнями, які ввів Нацбанк.

"Діючі обмеження — доволі жорсткі, тому, поки їх скасування не озвучується, істотних змін, принаймні на найближчий тиждень, не варто очікувати", — говорить Шевчишин.

Проте, експерт вважає, що ситуація може змінитися за тиждень-два, оскільки Євросоюз затвердив надання фінансової допомоги Україні у 9 млрд євро. Цієї суми країні має вистачити майже на два місяці.

Надходження цих коштів розв'яже руки Нацбанку і він може зважитися на анулювання фіксованого курсу, вважає аналітик. Прилив іноземної валюти втримає гривню від катастрофічного обвалу, але зупинити падіння не зможе.

"Фінансова допомога не вплине на зростання курсу на готівковому та чорному ринках. Девальваційні очікування залишаються доволі високими, імпортери закладають курс вище за той, який є зараз. Тим більше існує внутрішній дефіцит валюти", — каже Шевчишин.

За його словами, курс долара злетить до 45 грн.

Нагадаємо, на курс долара на чорному ринку впливає війна і ще декілька факторів.