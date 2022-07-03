Курс доллара может подскочить в ближайшие недели – прогноз аналитика рынка

Курс доллара по отношению к гривне может возрасти до 45 грн.

Курс доллара может существенно пойти вверх в течение ближайших двух недель после непродолжительного укрепления в течение прошлой недели . Так считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, передает UBR.

По словам аналитика, ближайшая неделя будет держаться на уровне 35-36 грн. Это связано с фиксированным курсом и ограничениями, которые ввел Нацбанк.

"Действующие ограничения довольно жесткие, поэтому, пока их отмена не озвучивается, существенных изменений, по крайней мере на ближайшую неделю, не стоит ожидать", — говорит Шевчишин.

Однако эксперт считает, что ситуация может измениться через неделю-две, поскольку Евросоюз утвердил предоставление финансовой помощи Украине в 9 млрд евро. Этой суммы стране должно хватить почти на два месяца.

Поступление этих средств развяжет руки Нацбанка и он может решиться на аннулирование фиксированного курса, считает аналитик. Прилив иностранной валюты удержит гривну от катастрофического падения, но остановить падение не сможет.

"Финансовая помощь не повлияет на рост курса на наличном и черном рынках. Девальвационные ожидания остаются достаточно высокими, импортеры закладывают курс выше, чем сейчас. Тем более существует внутренний дефицит валюты", — говорит Шевчишин.

По его словам, курс доллара взлетит до 45 грн.

Напомним, на курс доллара на черном рынке влияет война и еще несколько факторов.