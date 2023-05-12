Більші зарплати менеджерам та дизайн для 30 АЗС – як Сергій Корецький планує "рятувати" націоналізовану "Укрнафту"

Фінансовий план підприємства викликав подив в експертів

У листопаді 2022-го року екс-керівник мережі АЗС WOGСергій Корецький очолив щойно націоналізоване ПАТ "Укрнафта" та прийшов до компанії в якості такого собі антикризового менеджера. Але весь план розвитку державного підприємства звівся до чергового зростання видатків на управління – на цілих півмільярда гривень, а також ще 2,5 мільярда на покращення роботи 30 АЗС(всього в компанії їх 450).

Про це на власній сторінці у соцмережі Facebook пише політичний експерт Михайло Шнайдер. За його словами, детальний аналіз презентованого фінансового плану викликає подив.

Так, замість зниження видатків на адміністративні цілі, що є актуальним і в мирний час, Сергій Корецький чомусь пропонує збільшити їх на 507 мільйонів гривень – до 2 млрд 456 млн грн. Можливим поясненням цьому є той факт, що управління це зокрема й зарплати керівництва.

"Як повідомляли ЗМІ, Корецький заробляє майже 45 тисячдол. на місяць в Укрнафті і стільки ж – в Укртатнафті! Інші "топи" отримують від 10 до 19 тисяч дол. на місяць", — наголошує експерт.

Ще стільки ж – 2,5 млрд грн, планується витратити на АЗС, що належать компанії, і дійсно, це досить таки великі кошти. За словами експертів, лише на закупівлю пального для кожної заправки потрібно 1,5 млн грн, але план "Укрнафти" передбачає інвестиції у 2,5 млрд грн лише для 30 АЗС з 450, що має компанія. Тобто мова йде про понад 80 мільйонів гривень на кожну заправку або трохи більше 2 млн доларів. У той час як будівництво однієї заправки коштує близько півмільйона доларів.

"Порівняйте – на ремонти будівель у 2023 виділять 280 мільйонів. На ремонти обладнання – 228 мільйонів. А тільки на управління Укрнафтою – 2,5 мільярди! Виходить, що під час війни, Укрнафта вкладається не у відновлення єдиного переробного заводу, не в поставки для армії, не в енергетичну незалежність. А лише у…три десятки АЗС і зарплати. Але фінальне "так" фінансовому плану ще має сказати Кабмін. Та потрібно розуміти, що не буде пального – армія просто зупиниться", — нагадує про важливість підприємства для війни що триває експерт.

Втім остаточне слово на цей план мають уряд та Міністерство оборони, котрий на час військового стану виступає управителем "Укрнафти".