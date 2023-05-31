"Мінімалку" в Україні запропонували підняти майже на 3 тисячі: у Мінекономіки назвали іншу суму

В Україні розпочали переговори щодо підвищення мінімальної зарплати

В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14%. Таким чином, із нинішніх 6700 гривень вона може становити 7561 гривню.

Така пропозиція прозвучала від Міністерства економіки на спільному засіданні за участю Федерації профспілок України (ФПУ) та Міністерства фінансів.

Окрім підвищення мінімальної зарплати до вказаного рівня, у Мінекономіки пропонують збільшити розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС (єдиної тарифної сітки) з 2983 до 3443 гривень. Саме ці цифри було передано до Міністерства фінансів для попередніх розрахунків показників макропрогнозу на новий бюджетний період.

"Міністерство фінансів очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз до 19 червня, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, у тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати", — зазначають на сайті Федерації профспілок.

Під час переговорів представники ФПУ звернули увагу на складну економічну ситуацію в країні через війну та запропонували встановити на 2024 рік мінімальну зарплату на рівні не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми оцінками це 9435 грн).

Учасники засідання від Профспілкової сторони також зупинили свою увагу на тому, що Україна рухається до ЄС, а отже, має брати до уваги Директиву (ЄС) 2022/2041 про адекватну мінімальну заробітну плату в Європейському Союзі. У ній зазначено, що мінімальну заробітну плату необхідно встановити на рівні 50% від середньої заробітної плати

У той же час представник роботодавців Сергій Біленький зазначив, що у 2024 році за його прогнозами мінімальна заробітна плата не підвищиться більше, ніж на 15% від поточного рівня.

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