"Минималку" в Украине предложили поднять почти на 3 тысячи: в Минэкономики назвали другую сумму

В Украине начали переговоры о повышении минимальной зарплаты

В Украине хотят повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14%. Таким образом, с нынешних 6700 гривен она может составлять 7561 гривну.

Такое предложение прозвучало от Министерства экономики на совместном заседании с участием Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) и Министерства финансов.

Кроме повышения минимальной зарплаты до указанного уровня, в Минэкономики предлагают увеличить размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС (единой тарифной сетки) с 2983 гривен до 3443 гривен. Именно эти цифры были переданы в Министерство финансов для предварительных расчетов показателей макропрогноза на новый бюджетный период.

"Министерство финансов ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз до 19 июня, чтобы осуществить расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе по обеспечению в 2024 году предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы", — отмечают на сайте Федерации профсоюзов.

Во время переговоров представители ФПУ обратили внимание на сложную экономическую ситуацию в стране из-за войны и предложили установить на 2024 год минимальную зарплату на уровне не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2023 год (по предварительным оценкам это 9435 грн).

Участники заседания от Профсоюзной стороны также остановили свое внимание на том, что Украина движется в ЕС, а значит должна брать во внимание Директиву (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе. В ней указано, что минимальную заработную плату необходимо установить на уровне 50% от средней заработной платы

В то же время представитель работодателей Сергей Биленький отметил, в 2024 году по его прогнозам минимальная заработная плата не повысится больше, чем на 15% от текущего уровня.

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