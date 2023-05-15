В Украине сокращают зарплаты чиновникам: что думают об этом украинцы

Как в Украине относятся к сокращению зарплат госслужащих

Около половины украинцев слышали о том, что в Украине планируют сократить расходы на выплату зарплат государственным служащим, однако большинство из них поддерживает эту инициативу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Active Group, который был проведен с 6 по 12 мая.

Так согласно его результатам 37,9% украинцев ни разу не слышали о том, что в 2023 году будут урезаны расходы на аппараты всех гражданских ведомств. То есть государственным служащим урежут все прибавки, оставив лишь чистую ставку.

Вместе с тем почти половина всецело поддерживает подобное решение, а еще почти 25% частично его поддерживает. Категорически против этой идеи выступает лишь 5,6% украинцев, а еще 11,1% скорее не поддерживает.

Стоит отметить, что шаги по сокращению расходов на содержание чиновников связаны с желанием уменьшить дефицит госбюджета. При этом под удар попали, в том числе, ведомства Минэкономики, МВД, Минздрава, Минцифры и Минфина.

Правительство предложило государственным структурам сокращать штат или должности специалистов по реформам, либо же лишать выплат премий. В конечном итоге это привело к тому, что в первые три месяца 2023 года с центральных органов власти, судов и местных администраций ушли 10,5 тысячи человек, включая и профильных специалистов. На их места пришли лишь 9,9 тысячи человек, то есть в этой отрасли наблюдается нехватка кадров.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели "SunFlower Sociology". Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 13 мая 2023г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, опрос показал, как изменилось благосостояние украинцев после начала полномасштабного российского вторжения, а также на чем им приходится экономить в нынешние непростые времена.