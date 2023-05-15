В Україні скорочують зарплати чиновникам: що думають про це українці

Як в Україні ставляться до скорочення зарплат держслужбовців

Близько половини українців чули про те, що в Україні планують скоротити витрати на виплату зарплат державним службовцям, проте більшість із них підтримує цю ініціативу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Active Group, яке було проведено з 6 по 12 травня.

Так, згідно з його результатами, 37,9% українців жодного разу не чули про те, що у 2023 році будуть урізані витрати на апарати всіх цивільних відомств. Тобто державним службовцям уріжуть усі надбавки, залишивши лише чисту ставку.

Водночас майже половина повністю підтримує подібне рішення, а ще майже 25% його частково підтримує. Категорично проти цієї ідеї виступає лише 5,6% українців, а ще 11,1% скоріше не підтримує.

Варто зазначити, що кроки щодо скорочення видатків на утримання чиновників пов’язані з бажанням зменшити дефіцит держбюджету. При цьому під удар потрапили, зокрема, відомства Мінекономіки, МВС, МОЗ, Мінцифри та Мінфіну.

Уряд запропонував державним структурам скорочувати штат чи посади фахівців із реформ, або ж позбавляти виплат премій. Зрештою це призвело до того, що в перші три місяці 2023 року з центральних органів влади, судів та місцевих адміністрацій пішли 10,5 тисяч осіб, включаючи і профільних фахівців. На їх місця прийшли лише 9,9 тисячі людей, тобто в цій галузі спостерігається нестача кадрів.

Результати цього опитування публікуються у рамках співробітництва Телеграфу із компанією Active Group.

Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадян України 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Період збору даних: 13 травня 2023 р. Теоретична похибка за довірчої ймовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, опитування показало, як змінився добробут українців після початку повномасштабного російського вторгнення, а також на чому їм доводиться заощаджувати за нинішніх непростих часів.