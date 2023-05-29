Декрет во время войны: сколько выплачивают в Украине в 2023 году

В Украине у каждой женщины есть право на декретные выплаты

Украина несмотря на полномасштабную войну продолжает оказывать всяческую помощь своим гражданам. Одним из видов такой кэш-поддержки являются декретные выплаты.

"Телеграф" рассказывает сколько в 2023 году платят беременным и кто на это имеет право.

Размер декретных для неработающих летом 2023

Как пишет "Факты", для женщин, не работающих и не состоящих на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат в 2023 году составляет 25% от размера прожиточного минимума. Поскольку прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц в этом году составляет 2589 грн., это означает, что размер декретных для неработающих женщин составляет 647 гривен в месячном размере.

Размер декретных для трудоустроенных женщин

Если женщина работает, то получает 100% средней заработной платы за счет средств ФСС за весь период декретного отпуска. Минимальная сумма для таких беременных — 213,53 грн в день.

Кто может претендовать на выплаты

В Украине у каждой женщины есть право на декретные выплаты. Однако что касается продолжительности их выплат, то сроки различается. Все зависит от количества детей, ожидаемых женщиной.

Если ожидаете одного ребенка, то декретный отпуск будет составлять 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после). Если женщина вынашивает больше одного ребенка – отпуск будет длиться 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Если беременная женщина пострадала в результате Чернобыльской катастрофы, она может рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в Украине платят при рождении ребенка.

Также мы сообщали, что некоторых украинцев могут лишить государственной помощи.