Помощь при рождении ребенка: сколько в Украине будут платить летом

Новоиспеченные родители получают не всю сумму сразу.

Украина не смотря на полномасштабную войну продолжает оказывать всяческую помощь своим гражданам. Одним из видов такой поддержки являются выплаты при рождении ребенка.

"Телеграф" рассказывает, сколько будут платить за рождение ребенка летом 2023 года.

Так, согласно Закону Украины О государственной помощи семьям с детьми, украинские семьи получают финансовую помощь при рождении ребенка. Размер пособия составляет 41 280 грн и меняться в 2023 году он не будет.

При этом новоиспеченные родители получают не всю сумму сразу. После рождения выплачивают 10 320 грн единовременно, а затем в течение 36 месяцев выплачивают по 860 грн. Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого. Деньги поступают на карту.

Для женщин, которые не работают, но зарегистрированы в центре занятости, денежная помощь в связи с беременностью и родами в 2023 году составит 671 грн.

Матери-одиночки в 2023 году будут получать денежную помощь в размере:

До шести лет — 2272 грн.

6–18 лет — 2833 грн.

18–23 года (в случае продолжения учебы) — 2684 грн.

Минимальный размер алиментов на ребенка в этом году составляет:

Дети до 5ести лет — 1136 грн.

Дети 6–18 лет — 1416,50 грн.

Дети 18–23 года (в случае продолжения обучения) — 1342 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторых украинцев могут лишить государственной помощи.

Также мы сообщали, что в Украине можно получить экстренную материальную помощь — но только в двух случаях