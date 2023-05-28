Допомога при народженні дитини: скільки в Україні платитимуть влітку

Новоспечені батьки отримують не всю суму відразу.

Україна незважаючи на повномасштабну війну продовжує надавати всіляку допомогу своїм громадянам. Одним із видів такої підтримки є виплати при народженні дитини.

"Телеграф" розповідає, скільки платитимуть за народження дитини влітку 2023 року.

Так, згідно із Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", українські сім’ї отримують фінансову допомогу при народженні дитини. Розмір допомоги становить 41 280 грн. і змінюватись у 2023 році він не буде.

При цьому новоспечені батьки одержують не всю суму відразу. Після народження виплачують 10320 грн одноразово, а потім протягом 36 місяців виплачують по 860 грн. Виплати на другу дитину залишаються такими ж, як і на першу. Гроші надходять на картку.

Для жінок, які не працюють, але зареєстровані у центрі зайнятості, грошова допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у 2023 році становитиме 671 грн.

Матері-одиначки у 2023 році отримуватимуть грошову допомогу у розмірі:

До шести років – 2272 грн.

6–18 років – 2833 грн.

18–23 роки (у разі продовження навчання) – 2684 грн.

Мінімальний розмір аліментів на дитину цього року становить:

Діти до 5 років — 1136 грн.

Діти 6–18 років – 1416,50 грн.

Діти 18–23 роки (у разі продовження навчання) – 1342 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деяких українців можуть позбавити державну допомогу.

Також ми повідомляли, що в Україні можна отримати екстрену матеріальну допомогу — але лише у двох випадках