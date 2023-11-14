Справу про банкрутство "Укрінкому" розгляне спеціальна палата Верховного Суду

Засідання відбудеться 15 листопада у відкритому режимі з вільним доступом ЗМІ

Судова палата Касаційного господарського суду у складі ВС розглядатиме справу щодо банкрутства ПАТ "Укрінком" (справа №913/266/20). Компанія була створена акціонерами ПАТ "УКРІНБАНК" під виглядом правонаступниці банку, хоча таке "правонаступництво" не передбачене законодавством. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Всі ознаки вказують на те, що таким чином ПАТ "Укрінком" намагається піти у контрольоване банкрутство і у такий спосіб уникнути розрахунків з кредиторами банку. Водночас рішення Великої палати Верховного Суду від 10 грудня 2019 р. у справі №925/698/1 та Закон №590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", ухвалений у 2020 році, визначають, що припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом "Про банки і банківську діяльність" та Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; банківське законодавство не передбачає правонаступництво у разі ліквідації банку; процедура виведення банку з ринку не може бути зупинена, у тому числі у випадку, якщо виведенням фінансової установи з ринку якимсь чином були порушені права власників і колишніх власників банку.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року Касаційний господарський суд Верховного Суду, що розглядав справу №913/266/20, не визнав ПАТ "Укрінком" банкрутом та передав її на розгляд Судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі ВСУ.

Засідання Судової палати відбудеться у середу, 15 листопада, о 16:00 у відкритому режимі з вільним доступом ЗМІ у приміщенні Касаційного господарського суду у складі ВС за адресою вул. О. Копиленка, 6.

Судді: Огороднік К. М., Васьковський О. В.,Жуков С. В.,Картере В. І.,Пєсков В. Г.,Погребняк В. Я.

Сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Укрінбанк" станом на 01.09.2023 р. перевищує 3 млрд грн. Зокрема, державі не повернуто 1,8 млрд грн, виплачених вкладникам банку Фондом гарантування. Оскільки виплати гарантованого відшкодування Фонд здійснював за рахунок кредитних коштів, залучених у держави. Докладно про суть справи можна прочитати за посиланням.

Довідково: 24 грудня 2015 року Національний банк України ухвалив рішення "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "УКРІНБАНК" до категорії неплатоспроможних"; 25 грудня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив у банку тимчасову адміністрацію. На сьогодні вкладникам ПАТ "Укрінбанк" Фонд виплатив 1,76 млрд грн за рахунок коштів, запозичених у держави.

У 2016 році колишні власники Банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, а 13 липня 2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) внесено зміни, якими юридичну особу ПАТ "УКРІНБАНК" перереєстровано як ПАТ "Укрінком" — небанківську юридичну особу за новою юрадресою. Активи ПАТ "УКРІНБАНК" були виведені під контроль ПАТ "Укрінком", внаслідок чого розрахунки з кредиторами зупинено.