Дело о банкротстве "Укринкома" рассмотрит специальная палата Верховного Суда

Заседание состоится 15 ноября в открытом режиме со свободным доступом СМИ

Судебная палата Кассационного хозяйственного суда в составе ВС будет рассматривать дело о банкротстве ПАО "Укринком" (дело №913/266/20). Компания была создана акционерами ПАО "УКРИНБАНК" под видом правопреемницы банка, хотя такое "правопреемство" не предусмотрено законодательством. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Все признаки указывают на то, что таким образом ОАО "Укринком" пытается уйти в контролируемое банкротство и таким образом избежать расчетов с кредиторами банка. В то же время решение Большой палаты Верховного Суда от 10 декабря 2019 года по делу №925/698/1 и Закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", принятый в 2020 году, определяют, что прекращение банком банковской деятельности возможно исключительно в порядке, предусмотренном Законом "О банках и банковской деятельности" и Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц"; банковское законодательство не предусматривает правопреемство в случае ликвидации банка; процедура вывода банка с рынка не может быть остановлена, в том числе в случае, если выводом финансового учреждения из рынка каким-либо образом были нарушены права собственников и бывших собственников банка.

Напомним, 5 октября 2023 года Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда, рассматривавший дело №913/266/20, не признал ПАО "Укринком" банкротом и передал его на рассмотрение Судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе ВСУ.

Заседание Судебной палаты состоится в среду, 15 ноября, в 16:00 в открытом режиме со свободным доступом СМИ в помещении Кассационного хозяйственного суда в составе ВС по адресу ул. А. Копыленко, 6.

Судьи: Огородник К. М., Васьковский О. В., Жуков С. В., Картер В. И., Песков В. Г., Погребняк В. Я.

Сумма акцептованных требований кредиторов ПАО "Укринбанк" по состоянию на 01.09.2023 г. превышает 3 млрд грн. В частности, государству не возвращено 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам банка Фондом гарантирования. Поскольку выплаты гарантированного возмещения Фонд производил за счет кредитных средств, привлеченных у государства. Подробно о сути дела можно прочитать по ссылке.

24 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял решение "Об отнесении Публичного акционерного общества "УКРИНБАНК" к категории неплатежеспособных" ; 25 декабря 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банке временную администрацию. На сегодняшний день вкладчикам ПАО "Укринбанк" Фонд выплатил 1,76 млрд грн за счет средств, заимствованных у государства.

В 2016 году бывшие владельцы Банка инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры его вывода с рынка, а 13 июля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесены изменения, которыми юридическое лицо ПАО "УКРИНБАНК" перерегистрировано как ПАО "Укринком" — небанковское юридическое лицо по новому юрадресу. Активы ПАО "УКРИНБАНК" были выведены под контроль ПАО "Укринком", в результате чего расчеты с кредиторами остановлены.