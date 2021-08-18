У Києві серед білого дня побили та застрелили чоловіка (фото 18+)

Нападників намагаються розшукати правоохоронці

У Києві зранку у середу, 18 серпня, сталося резонансне вбивство — у Дніпровському районі спочатку побили, а потім застрелили чоловіка. Нападникам вдалося втекти.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Києва.

Трагічний інцидент стався близько 11:30 ранку на вулиці Новаторів. У поліцію зателефонували з повідомленням, що група осіб спочатку побила перехожого, а потім здійснила постріл у нього.

По прибуттю правоохоронці знайшли тіло чоловіка з численними травмами голови, тіла та вогнепальним пораненням.

Обставини інциденту на місці з’ясовують поліцейські, слідчо-оперативна група та кінологи.

Місцеві жителі у коментарі ТСН розповіли, що чоловіка застрелили у приватному секторі, де люди знають одне одного у обличчя. За їх словами, загиблий чоловік тут не жив. Почувши вистріли, небайдужі кинулися на допомогу постраждалому та навіть намагалися його врятувати, однак чоловік помер ще до приїзду швидкої. Крім того очевидці заявили, що правоохоронці вилучили з місця події гільзи. Речі потерпілого — зокрема барсетка — лишились на місці вбивства.

У мережі також з’явилася інформація, що це могли бути кримінальні бізнес-розбірки.

Як повідомили джерела "Телеграфу" у правоохоронних органах, загиблий чоловік був вихідцем із Грузії і вже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею про хуліганство. За попередніми даними, його застрелив грузин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві жорстоко побили танцівника балету поп-співачки Наді Дорофєєвої. Після побиття Євген кілька тижнів перебував у комі і лише нещодавно прийшов до тями.