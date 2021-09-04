Хибна тривога: у мінера з Троєщини не виявилося гранати — ЗМІ

Пізно ввечері третього вересня на вулиці Оноре де Бальзака 26а в Києві було неспокійно.

У Деснянському районі, на Троєщині на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку чоловік погрожував підірвати гранату. Попередньо — загрози виявилися хибними.

Про це пише Обозреватель.

Як повідомляв кореспондент "Телеграф", чоловіка напередодні зупинили за водіння нетверезим. Його машину евакуювали. Але такий розвиток подій киянина не влаштував. Погрожуючи підірвати гранату він закрився в одній з квартир у багатоповерхівці.

На виклик прибули співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, експерти-вибухотехніки і спецназ КОРД. На випадок ситуації з постраждалими чергувала бригада швидкої допомоги.

За підсумками ночі конфлікт вдалося залагодити. Розслідування НП триває.

Раніше "Телеграф" писав про декілька вибухів гранат в житлових будинках за останні місяці. Так, в Калуші на Івано-Франківщині граната вибухнула в житловому будинку, загинув чоловік. Сусіди вибух чули, але служби викликати не стали. Тіло загиблого знайшли тільки через кілька годин. Також, в Кам’янець-Подільському вибухнув невідомий пристрій, імовірно граната. Поранені шестеро осіб включаючи дитину.