Укр

Ложная тревога: у минера с Троещины не оказалось гранаты - СМИ

Автор
Г. Михайлова
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На Троещине работали сотрудники ГСЧС. Новость обновлена 04 сентября 2021, 07:33
На Троещине работали сотрудники ГСЧС.

Поздно вечером третьего сентября на улице Оноре де Бальзака 26а в Киеве было неспокойно.

В Деснянском районе, на Троещине на пятом этаже многоэтажного дома мужчина угрожал подорвать гранату. Предварительно — угрозы оказались ложными.

Об этом пишет Обозреватель.

Как сообщал корреспондент "Телеграф", мужчину накануне остановили за вождение в нетрезвом виде. Его машину эвакуировали. Но такое развитие событий киевлянина не устроило. Угрожая взорвать гранату он закрылся в одной из квартир в многоэтажке.

На вызов прибыли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция, эксперты-взрывотехники и спецназ КОРД. На случай ситуации с пострадавшими дежурила бригада скорой помощи.

По итогам ночи конфликт удалось уладить. Расследование ЧП продолжается.

Ранее "Телеграф" писал о нескольких взрывах гранат в жилых домах за последние месяцы. Так, в Калуше на Ивано-Франковщине граната взорвалась в жилом доме, погиб мужчина. Соседи взрыв слышали, но службы вызывать не стали. Тело погибшего нашли только спустя несколько часов. Также, в Каменец-Подольском взорвалось неизвестное устройство, предположительно граната. Ранены шестеро человек включая ребенка.

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