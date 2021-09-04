Ложная тревога: у минера с Троещины не оказалось гранаты - СМИ

Поздно вечером третьего сентября на улице Оноре де Бальзака 26а в Киеве было неспокойно.

В Деснянском районе, на Троещине на пятом этаже многоэтажного дома мужчина угрожал подорвать гранату. Предварительно — угрозы оказались ложными.

Об этом пишет Обозреватель.

Как сообщал корреспондент "Телеграф", мужчину накануне остановили за вождение в нетрезвом виде. Его машину эвакуировали. Но такое развитие событий киевлянина не устроило. Угрожая взорвать гранату он закрылся в одной из квартир в многоэтажке.

На вызов прибыли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция, эксперты-взрывотехники и спецназ КОРД. На случай ситуации с пострадавшими дежурила бригада скорой помощи.

По итогам ночи конфликт удалось уладить. Расследование ЧП продолжается.

Ранее "Телеграф" писал о нескольких взрывах гранат в жилых домах за последние месяцы. Так, в Калуше на Ивано-Франковщине граната взорвалась в жилом доме, погиб мужчина. Соседи взрыв слышали, но службы вызывать не стали. Тело погибшего нашли только спустя несколько часов. Также, в Каменец-Подольском взорвалось неизвестное устройство, предположительно граната. Ранены шестеро человек включая ребенка.