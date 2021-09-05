"Не таке вже й страшне це слово "Путін": на футбольному матчі мама закривала синові вуха під час виконання кричалки про президента РФ (відео)

Деяким батькам довелося закривати дітям вуха, хоча навряд чи це сильно допомогло

Під час матчу збірної України з футболу з командою Франції українські вболівальники виконали знамениту кричалку про президента Росії Володимира Путіна.

Матч між збірними України та Франції пройшов в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" в суботу, 4 вересня.

У мережі з’явилося відео, як група українських фанатів скандує нецензурну кричалку про президента РФ.

В цей час одному з глядачів, який знімав відео, вдалося засняти, як глядачка, яка сидить неподалік від нього, закрила, ймовірно, свому маленькому сину вуха, щоб він не чув матірну кричалку.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

Користувачі соцмереж, що подивилися відео, відреагували на безуспішні спроби жінки "захистити" чадо від нецензурної лайки з гумором, відзначаючи, що зараз діти і не таке вже знають, як і те, що таку кричалку варто знати навіть дітям. Разом з тим користувачі, які стверджують в коментарях, що вони громадяни РФ, традиційно сильно обурилися на виконання трибунами цієї кричалки про Путіна.

Коментарі з соцмереж

Реакція на кричалку про Путіна

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 серпня під час підготовки до військового параду на День Незалежності України десантно-штурмові війська України пройшли по Хрещатику в Києві під пісню харківських ультрас "Путін х * йло".

Тоді кричалка українців про президента РФ викликала бурю гніву в російських пропагандистів. Пропагандистка Ольга Скабеева заявила, що "російсько-українським відносинам — хана".