У Києві почали підготовку до святкування Нового року на Софіївській площі

Для прикрашання головної ялинки країни використають 10 тисяч іграшок.

У Києві вже почали підготовку до святкування Нового року на Софіївській площі. Організатори свята готують декорації для ялинки, іграшки та гірлянди.

Про це повідомляє компанія "Folk Ukraine" на сторінці у Facebook.

Концепцію святкування затвердили київська адміністрація та організатори проєкту, котрі і будуть займатися підготовкою до Нового року.

За їх словами, цьогоріч святкування буде ще більш феєричним та масштабним, аніж минулого.

На сайті компанії повідомляють, що головну ялинку країни прикрасять у теплих кольорах. Для цього використають 10 тисяч прикрас та багато гірлянд. Організатори свята заявляють, що 1 жовтня уже почалася підготовка декорацій для вбирання ялинки.

Нагадуємо, що у 2020 році на Софіївській площі не було масштабних святкувань, що повʼязано із пандемією коронавірусу. Проте тоді в Києві встановили не одну ялинку, а цілих три: традиційну на Софійській площі, ще одну головну ялинку міста біля Арки дружби народів та на Контрактовій площі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про традиції святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана, котрий проходив з 6 по 8 вересня в Умані Черкаської області. Туди приїхали 30 тисяч хасидів, котрі попри всі карантинні заборони влаштували у місті запальне святкування, яким були вкрай невдоволені місцеві жителі. Хасиди приїхали святкувати Новий рік саме в Умань, адже там знаходиться могила їхнього наставника.