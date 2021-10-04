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У Києві — масштабна евакуація в найбільшому вузі: що відомо (відео)

Автор
Олена Вечканова
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Автор
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Із НПУ ім. Драгоманова евакуювали студентів і викладачів Новина оновлена 04 жовтня 2021, 10:42
Із НПУ ім. Драгоманова евакуювали студентів і викладачів

Правоохоронці перевіряють гуманітарний комплекс університету, який, можливо, замінували

Ранок понеділка став не надто позитивним для студентів і викладачів Київського національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : 4 жовтня у виші відбулася масова евакуація.

Як повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас", один із навчальних корпусів закладу начебто був замінований.

На відповідне повідомлення оперативно відреагували співробітники правоохоронних органів, а також вибухотехнічна група.

Зазначається, що на момент виходу новини з будівлі гуманітарного корпусу (вулиця Тургенівська, 8/14) евакуйовані як студенти, так і викладачі. Також спостерігається стовпотворіння людей неподалік спортивного комплексу університету.

Правоохоронці перевіряють будівлю на ймовірне наявність вибухівки. Додаткові відомості все ще з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше в Києві сталося загоряння в інженерній гімназії по вулиці Княжий Затон, 12-а. Згідно з інформацією "Телеграфа", причиною пожежі стало коротке замикання.

До того ж, декількома днями раніше, в столиці вогонь вирував у хостелі, де проживали люди. Один із мешканців постраждав у пожежі, однак ще двоє зуміли врятуватися.

Теги:
#Україна #Київ #Мінування #вибухотехніки #НПУ ім. Драгоманова
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