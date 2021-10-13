Вірус став агресивнішим: у Києві переполох через COVID-загострення

Десятки пацієнтів перебувають на апаратах ШВЛ

У Києві суттєво погіршується ситуація з коронавірусом — у лікарні потрапляють все більше пацієнтів, а добовий приріст госпіталізованих досягає 300 осіб щодня.

Про це у середу, 13 жовтня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, у Києві лікарні, які приймають хворих коронавірусом, заповнені майже на 47%. А рівень госпіталізацій у одному з опорних медзакладів — Олександрівська лікарня — коливається у межах 50 осіб на добу.

При цьому загальна кількість госпіталізацій у інші лікарні столиці складає 300 хворих щодоби.

Стаціонари Києва зараз лікують 1837 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, при цьому більшість з них (1297) перебувають у важкому стані, 30 підключені до апаратів ШВЛ, а ще 155 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень.

Лікарі зазначають, що коронавірус за останній час став значно агресивнішим і зараз ще більше вражає дітей.

До того ж, як зазначають інфекціоністи, понад 95% госпіталізованих з коронавірусом — не мають щеплення від нього.

Додамо, що станом на ранок середи, 13 жовтня, у Києві зафіксували 978 нових випадків коронавірусу. Захворіли на 350 осіб більше, ніж добою раніше. Загалом у столиці підтверджено 241 862 випадки COVID-19.

У числі хворих за минулу добу:

539 жінок віком від 18 до 87 років

334 чоловіки віком від 18 до 87 років

42 дівчинки від 10 місяців до 17 років

63 хлопчики від 8 місяців до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (180), Дарницькому (173) та в Дніпровському (150) районах столиці.

Статистика коронавірусу у Києві за весь час

Нагадаємо, що у Києві через значний приріст хворих на коронавірус ще на початку місяця почали говорити про введення певних обмежень. Як заявив міський голова Віталій Кличко, у столиці почали розробляти нову протиепідемічну стратегію.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Київ вже почав готуватися до локдауну, який може торкнутися і громадського транспорту.