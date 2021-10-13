Вирус стал более агрессивным: в Киеве переполох из-за COVID-обострения

Десятки пациентов находятся на аппаратах ИВЛ

В Киеве существенно ухудшается ситуация с коронавирусом — в больницы попадают все больше пациентов, а суточный прирост госпитализированных достигает 300 человек ежедневно.

Об этом в среду, 13 октября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, в Киеве больницы, которые принимают больных коронавирусом, заполнены почти на 47%. А уровень госпитализаций в одном из опорных медучреждений — Александровской больнице — колеблется в пределах 50 человек в сутки.

При этом общее количество госпитализаций в другие больницы столицы составляет 300 больных за сутки.

Стационары Киева сейчас лечат 1837 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, при этом большинство из них (1297) находятся в тяжелом состоянии, 30 подключены к аппаратам ИВЛ, а еще 155 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Врачи отмечают, что коронавирус за последнее время стал более агрессивным и сейчас еще больше поражает детей.

К тому же, как отмечают инфекционисты, более 95% госпитализированных с коронавирусом — не имеют прививки от него.

Добавим, что по состоянию на утро среды, 13 октября, в Киеве зафиксировали 978 новых случаев коронавируса. Заболели на 350 человек больше, чем сутками ранее. Всего в столице подтверждено 241 862 случая COVID-19.

В числе больных за минувшие сутки:

539 женщин в возрасте от 18 до 87 лет

334 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет

42 девочки от 10 месяцев до 17 лет

63 мальчики от 8 месяцев до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (180), Дарницком (173) и в Днепровском (150) районах столицы.

Статистика коронавируса в Киеве за все время

Напомним, что в Киеве из-за значительного прироста больных коронавирусом еще в начале месяца начали говорить о введении определенных ограничений. Как заявил мэр Виталий Кличко, в столице начали разрабатывать новую противоэпидемической стратегию.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Киев уже начал готовиться к локдауну, который может коснуться и общественного транспорта.