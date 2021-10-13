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Шість разів вдарив битою по голові: з'явилися нові деталі зухвалого нападу на жінку у Києві (ексклюзивні фото)

Автор
Анна Дворовенко
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У ботсаду імені Гришка жінку шість разів вдарили битою по голові Новина оновлена 13 жовтня 2021, 19:28
У ботсаду імені Гришка жінку шість разів вдарили битою по голові

Постраждала отримала струс мозку та розсічення на голові та обличчі

У Києві прогулянка у ботанічному саду імені Гришка закінчилася сумними наслідками для жінки, яка сиділа на лавці з маленькою дитиною. На неї напав невідомий у спортивному костюмі і близько шести разів вдарив бітою по голові.

"Телеграф" поспілкувався з донькою потерпілої Ольгою Корешковою і зʼясував деякі деталі трагічного інциденту, який стався посеред дня 12 жовтня.

Як розповіла дівчина, у момент нападу її мама гуляла у ботанічному саду з дитиною у колясці, адже жінка працює нянею. Коли вона сиділа на лавці, на неї зі спини напав невідомий чоловік у спортивному костюмі і почав наносити удари битою по голові.

Жінка перелякалася, повернулася обличчям до нападника, почала кричати та відбиватися руками. Решту ударів чоловік наносив вже у такому положенні, однак потерпілій не вдалося запам’ятати його обличчя.

Як тільки жінку перестали бити, вона почала тікати та голосно кликати на допомогу. Постраждала отримала близько шести ударів, була вся у крові та з кількома розсіченими ранами на голові.

Як каже Ольга, від серйозніших травм її маму врятувала шапка, на яку прийшлися перші сильні удари нападника. Лікарі діагностували у жінки струс мозку, а рідні наполягли на госпіталізації.

Ті фото, якими з "Телеграфом" поділилася донька потерпілої, жахають. Припускаємо, що удари нападник наносив з неабиякою силою.

Жінка отримала удари битою по голові
Жінка отримала удари битою по голові
Всю у крові її доставили у лікарню
Всю у крові її доставили у лікарню
Постраждала отримала струс мозку та кілька розсічень на голові та обличчі
Постраждала отримала струс мозку та кілька розсічень на голові та обличчі

Варто зазначити, що на місце трагічного інциденту одразу прибули правоохоронці. Вони намагалися затримати зловмисника по гарячих слідах, однак спроби виявилися марними.

Після цього випадку ботанічний сад імени Гришка почали інтенсивно патрулювати.

Правоохоронці та рідні потерпілої жінки просять усіх громадян, які могли бачити напад, чи підозрілого чоловіка близько 11:00 ранку, який втікав з ботанічного саду на Печерській, відгукнутися! Будь-яка надана інформація допоможе у розслідуванні та затриманні жорстокого зловмисника!

  • Чоловік був спортивної статури, високий і накачаний. У момент нападу на ньому був спортивний костюм.

Більше фото та відео з наслідками жорстокого побиття дивіться у Telegram-каналі "Телеграфа".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, факти побиття людей у самому центрі Києва фіксують далеко не вперше. Так, в ніч на 13 жовтня, у столиці група курʼєрів жорстоко била ногами чоловіка і знімала все на відео, яке потім виклала у соцмережах.

А наприкінці вересня схоже сталося з вуличним музикантом Денчиком, якого у центрі столиці побили до втрати свідомості.

Теги:
#Київ #Напад на людину #Національна поліція #ботанічний сад імені Гришка
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