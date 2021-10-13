Шесть раз ударил битой по голове: появились новые детали дерзкого нападения на женщину в Киеве (эксклюзивные фото)

Пострадавшая получила сотрясение мозга и рассечение на голове и лице

В Киеве прогулка в ботаническом саду имени Гришко закончилась печальными последствиями для женщины, которая сидела на скамейке с маленьким ребенком. На нее напал неизвестный в спортивном костюме и около шести раз ударил битой по голове.

"Телеграф" пообщался с дочерью потерпевшей Ольгой Корешковой и выяснил некоторые детали трагического инцидента, который произошел в середине дня 12 октября.

Как рассказала девушка, в момент нападения ее мама гуляла в ботаническом саду с ребенком в коляске, ведь женщина работает няней. Когда она сидела на скамейке, на нее со спины напал неизвестный мужчина в спортивном костюме и начал наносить удары битой по голове.

Женщина испугалась, повернулась лицом к нападавшему, начала кричать и отбиваться руками. Остальные удары мужчина наносил уже в таком положении, однако потерпевшей не удалось запомнить его лицо.

Как только женщину перестали бить, она начала бежать и громко звать на помощь. Пострадавшая получила около шести ударов, была вся в крови и с несколькими рассеченными ранами на голове.

Как говорит Ольга, от серьезных травм ее маму спасла шапка, на которую пришлись первые сильные удары обидчика. Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга, а родные настояли на госпитализации.

Те фото, которыми с "Телеграфом" поделилась дочь потерпевшей, ужасают. Предполагаем, что удары нападавший наносил с большой силой.

Женщина получила удары битой по голове

Всю в крови ее доставили в больницу

Пострадавшая получила сотрясение мозга и несколько рассечений на голове и лице

Стоит отметить, что на место трагического инцидента сразу прибыли правоохранители. Они пытались задержать злоумышленника по горячим следам, однако попытки оказались тщетными.

После этого случая ботанический сад имени Гришко начали интенсивно патрулировать.

Правоохранители и родные потерпевшей женщины просят всех граждан, которые могли видеть нападение или подозрительного мужчину около 11:00 утра, который бежал из ботанического сада на Печерске, откликнуться! Любая предоставленная информация поможет в расследовании и задержании жестокого злоумышленника!

Мужчина был спортивного телосложения, высокий и накачанный. В момент нападения на нем был спортивный костюм.

Больше фото и видео с последствиями жестокого избиения смотрите в Telegram-канале "Телеграфа".

Как сообщал "Телеграф" ранее, факты избиения людей в самом центре Киева фиксируют далеко не впервые. Так, в ночь на 13 октября, в столице группа курьеров жестоко избивала ногами мужчину и снимала все на видео, которое потом выложила в соцсетях.

А в конце сентября похожее произошло с уличным музыкантом Денчиком, которого в центре столицы избили до потери сознания.