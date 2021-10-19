У центрі Києва клієнт кафе прострелив живіт охоронцю: подробиці

Клієнт кафе з’ясовував стосунки з охоронцем і дістав пістолет

У самому центрі Києва, де серед білого дня поранили ножем чоловіка в натовпі, в одному з кафе по вул. Хрещатик сталася стрілянина, в результаті якої був поранений охоронець установи громадського харчування.

Як розповіли в поліції столиці, між охоронцем і гостем закладу стався конфлікт. Копи вже встановили, що 29-річний клієнт нецензурно висловлювався на адресу працівника кафе і після словесної перепалки він дістав травматичний пістолет і вистрілив чоловікові в живіт. В результаті, 33-річного охоронця відвезли в лікарню, а буйного клієнта затримали за хуліганство.

Підозрюваному загрожує до 7 років в’язниці, а поки він залишається під нічним домашнім арештом. Життю охоронця, на щастя, нічого не загрожує.

Нагадаємо, в Одесі в кафе під назвою "Чердак" прямо за столиком помер 17-річний хлопець: у нього пішла піна з рота і посиніли кінцівки. Він буквально впав замертво, а відвідувачам і медикам не вдалося повернути його до життя.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Львові помер чоловік, якого 10 днів рятували після загадкової НП з поїздом.