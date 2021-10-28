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Київ проти COVID-19: як працюватимуть ТРЦ та магазини у столиці з 1 листопада

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дітям без батьків до ТРЦ вхід заборонено. Новина оновлена 28 жовтня 2021, 15:59
Дітям без батьків до ТРЦ вхід заборонено.

Увійти до ТРЦ можна лише з низкою ковід-документів.

У Києві через зростання захворюваності та кількість госпіталізацій з коронавірусом з 1 листопада вводять додаткові заходи щодо епідеміологічної безпеки.

Їх озвучив міський голова столиці на екстреному брифінгу.

Віталій Кличко зазначив, що серед хворих та померлих від коронавірусу стає все більше молодих людей.

Щоб знизити швидкість поширення коронавірусу, для торгово-розважальних центрів вводять низку правил.

  • Відвідувати ТРЦ можна буде лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус або з сертифікатом про вакцинацію.
  • Для дітей та підлітків відвідування ТРЦ самостійно – під забороною. Їх мають супроводжувати батьки, які мають необхідні документи (тест чи сертифікат).

Обмеження щодо роботи продовольчих та непродовольчих магазинів поки що не анонсувалися.

Раніше "Телеграф" писав, що транспорт у Києві працювати буде з 1 листопада також по-новому — наявність ковід-сертифікатів та тестів перевірятимуть вибірково.

Зазначимо, що Київ станом на 28 жовтня не внесений до "червоної зони" за коронавірусом. Із 30 жовтня "червоними" стануть 15 областей України.

Теги:
#Київ #Карантин #Коронавірус
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