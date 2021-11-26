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У Києві невідомі напали на бар "Хвільовий": це друга велика атака за місяць (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Молодики громили меблі біля входу. Новина оновлена 26 листопада 2021, 21:59
Молодики громили меблі біля входу.

Від дій невідомих постраждали не тільки меблі і ремонт, а й люди.

У Києві скоєно черговий напад на бар "Хвильовий" — усередині були відвідувачі, серед яких були іноземці. Ця атака не перша — раніше цього ж місяця ультраправі активісти вже приходили до бару і скандували промови. Цього разу пішли далі — побили охорону, розбили вікна та заливали в них сльозогінний газ.

Про це повідомляє адміністрація бару.

"У дірки у вікнах і дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів і команда сховалися в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, решта продовжувала тримати двері. У дворі лунали крики "смерть під*дорам", "white power", "Достанемо п*дарасов".

Очевидці розповіли, що нападники намагалися виламати двері, зачинені під час їхнього наближення.

Нападників було близько 15 людей. Крім того, що вони били скло, знищено також частину зовнішніх меблів. Дісталося і припаркованим авто — ними потрапляли уламки стільців, що летять.

На місці працювали поліція і швидка — є постраждалі від газу. У барі розповіли, що після 6 листопада до них приходили не вперше. Молодчики розписували стіни гомофобними та расистськими фразами та блокували роботу закладу.

Запланований на сьогодні захід не відбудеться. Крістіан Ударов, якого називали організатором минулої акції, написав у Телеграм, що перебуває у спортзалі та не брав участі у "погромі наркопритону". Також свою причетність заперечує організація "Катарсіс".

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві пройшла хода, на якій активісти передали "привіт" президенту та голові його Офісу.

Теги:
#Київ #Націоналісти #Поділ #Погром
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