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Сніг та "держпереворот" спровокували сильні пробки у Києві: що відбувається на дорогах (карта)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Пробки на дорогах Новина оновлена 01 грудня 2021, 10:19
Пробки на дорогах

Схему руху громадського транспорту також змінено

Київ вранці у середу, 1 грудня, застряг у пробках. Ситуацію ускладнює не лише сніг на дорогах, але ще й той факт, що в центрі столиці перекрили низку вулиць через можливі протести та держпереворот, про який говорив президент Зеленський.

Судячи по онлайн карті пробок, дороги Києва "почервоніли", а це означає, що рух місцями дуже ускладнений.

Так, стоїть центр столиці – проспект Перемоги, вулиця Довженка, вулиця Гетьмана, Чоколівський бульвар. Також у пробках застрягли проспект Бандери, Наддніпрянське шосе, Дарницька площа та Харківське шосе.

Київ застряг у пробках 1 грудня
Київ застряг у пробках 1 грудня

Крім цього, як повідомили у Київській державній адміністрації, 1 грудня у столиці перекриють низку вулиць. Це пов’язано із протестом під стінами Верховної Ради. Також буде змінено схему руху деяких автобусів та тролейбусів.

Так, у зв’язку із проведенням масових заходів 1 грудня обмежать рух на:

  • вулиці Хрещатик;
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Шовковичній;
  • вулиці Лютеранській;
  • вулиці Круглоуніверситетській;
  • вулиці Архітектора Городецького;
  • вулиці Заньковецької;
  • вулиці Садовій;
  • вулиці Інститутській;
  • вулиці Липській.
Схема перекриття вулиць у Києві
Схема перекриття вулиць у Києві

"Київпастранс" додав, що 1 грудня змінять маршрути тролейбусів № 6, 16, 18 та автобусів маршрутів № 24, 55, 62, 114. Більш детально про зміни у роботі громадського транспорту можна прочитати за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Раду через можливі протести 1 грудня зігнали силовиків і військову техніку.

Теги:
#Київ #Мапа #Пробки #Громадський транспорт #Перекриття вулиць
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