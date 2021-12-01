Сніг та "держпереворот" спровокували сильні пробки у Києві: що відбувається на дорогах (карта)

Схему руху громадського транспорту також змінено

Київ вранці у середу, 1 грудня, застряг у пробках. Ситуацію ускладнює не лише сніг на дорогах, але ще й той факт, що в центрі столиці перекрили низку вулиць через можливі протести та держпереворот, про який говорив президент Зеленський.

Судячи по онлайн карті пробок, дороги Києва "почервоніли", а це означає, що рух місцями дуже ускладнений.

Так, стоїть центр столиці – проспект Перемоги, вулиця Довженка, вулиця Гетьмана, Чоколівський бульвар. Також у пробках застрягли проспект Бандери, Наддніпрянське шосе, Дарницька площа та Харківське шосе.

Київ застряг у пробках 1 грудня

Крім цього, як повідомили у Київській державній адміністрації, 1 грудня у столиці перекриють низку вулиць. Це пов’язано із протестом під стінами Верховної Ради. Також буде змінено схему руху деяких автобусів та тролейбусів.

Так, у зв’язку із проведенням масових заходів 1 грудня обмежать рух на:

вулиці Хрещатик;

вулиці Михайлівській;

вулиці Шовковичній;

вулиці Лютеранській;

вулиці Круглоуніверситетській;

вулиці Архітектора Городецького;

вулиці Заньковецької;

вулиці Садовій;

вулиці Інститутській;

вулиці Липській.

Схема перекриття вулиць у Києві

"Київпастранс" додав, що 1 грудня змінять маршрути тролейбусів № 6, 16, 18 та автобусів маршрутів № 24, 55, 62, 114. Більш детально про зміни у роботі громадського транспорту можна прочитати за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Раду через можливі протести 1 грудня зігнали силовиків і військову техніку.