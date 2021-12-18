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В одному з ресторанів у самому серці Києва сталася пожежа (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пожежа у Києві Новина оновлена 18 грудня 2021, 15:50
Пожежа у Києві

У столиці на Городецького горів ресторан.

У самому центрі Києва сталася масштабна пожежа в одному з ресторанів.

Кадрами пригоди поділилися у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

Наголошується, що пригода сталася на вулиці Городецького у ресторані "Ватра". На місце вже прибули пожежники, які взялися за ліквідацію загоряння.

Про те, що стало причиною події, поки не повідомлялося.

Також не надходило інформації щодо постраждалих.

Ресторан "Ватра" спеціалізується на м’ясних стравах та має зали, в яких часто проводяться банкети та корпоративи. У мережі заклад оцінюють здебільшого позитивно.

Як повідомлялося раніше, в Ірпені посеред вулиці спалахнув пасажирський автобус, що прямував з Києва. Поліція виключила варіант із підпалом і списала те, що сталося на технічні неполадки в моторному відсіку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

А у Львові напередодні стався вибух газу у житловій триповерховій будівлі. Пожежники гасили вогонь близько години. З приміщення було евакуйовано трьох людей, яких одразу ж передали лікарям "швидкої допомоги", ще кілька людей теж звернулися за допомогою, хоч і змогли залишити будинок самостійно.

Теги:
#Київ #Пожежа #ГСЧС
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