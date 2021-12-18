Укр

В одном из ресторанов в самом сердце Киева произошел пожар (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пожар в Киеве
Пожар в Киеве

В столице на Городецкого горел ресторан.

В самом центре Киева произошел масштабный пожар в одном из ресторанов.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Киев Оперативный".

Отмечается, что происшествие произошло на улице Городецкого в ресторане "Ватра". На место уже прибыли пожарные, которые занялись ликвидацией возгорания.

О том, что стало причиной происшествия пока не сообщалось.

Также не поступало информации о пострадавших.

Ресторан "Ватра" специализируется на мясных блюдах и имеет залы, в которых часто проводятся банкеты и корпоративы. В сети заведение оценивают в основном положительно.

Как сообщалось ранее, в Ирпене посреди улицы загорелся пассажирский автобус, следовавший из Киева. Полиция исключила вариант с поджогом и списала произошедшее на технические неполадки в моторном отсеке. К счастью обошлось без пострадавших.

А во Львове накануне произошел взрыв газа в жилом трёхэтажном здании. Пожарные тушили огонь около часа. Из помещения были эвакуированы трое людей, которых сразу же передали врачам "скорой помощи", еще несколько людей тоже обратились за помощью, хотя и смогли покинуть дом самостоятельно.

Теги:
#Киев #Пожар #ГСЧС
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