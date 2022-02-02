Ветеран АТО та боєць проти "російського світу": ким є поранений у Києві Олексій Середюк і як він пов’язаний із Корчинським

Поранений Олексій Середюк виявився вельми багатогранною особистістю — від комроти "Свята Марія" до письменника

Черговою резонансною подією середи стала стрілянина біля обмінного пункту на вулиці Володимирській у Києві прямо під будівлею управління Служби безпеки України. У ході конфлікту, викликаного бажанням активістів припинити роботу пункту, який нібито працює на користь "ЛДНР", було поранено одного з учасників конфлікту Олексія Середюка.

Як з’ясував "Телеграф", Олексій Середюк дуже близький до фігури Дмитра Корчинського, лідера патріотичного руху "Братства", і є постійним учасником акцій проти ЗМІ, які транслюють проросійські месенджі.

Ветеран АТО

Вперше на сторінках ЗМІ Олексій Середюк засвітився у 2016 році, взявши участь у мітингу проти мера Одеси Геннадія Труханова. Тоді чоловік ударив одного з охоронців Муніципальної охорони міста, за що його затримали. Тодішній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив про затримання, назвавши Середюка учасником боїв під Маріуполем під час АТО.

Справді, у публічній площині Середюк із позивним "Боршезе" відомий як командир добровольчої роти "Свята Марія", яка припинила своє існування ще у 2016 році.

Борець із російською пропагандою

З того часу Олексій Середюк регулярно з’являється в новинах про пікети проросійських каналів, таких як пікет біля каналу NewsOne у грудні 2017 року або затримання під час штурму каналу НАШ, коли він погрожував вистрибнути з вікна. Активно підтримує акції активістів у соцмережах.

Згідно зі сторінкою самого Середюка у Facebook, буквально напередодні, 1 лютого, у торговому центрі "River Mall" проходив один із таких заходів, акція проти російської "кіберспортивної мережі", яка пропонує своїм відвідувачам призовий фонд у рублях.

Бізнес із сином Дмитра Корчинського та книги

Втім, Олексій Середюк не цурається і заняття бізнесом. За даними сервісу YouControl, разом із партнером він володіє ТОВ "Маріінський театр" зі сферою діяльності "театральна та концертна діяльність".

Партнером з 50% часткою у фірмі вважається, до речі, Данило Дмитрович Корчинський, судячи з усього син засновника "Братства" Дмитра Корчинського (останній був творцем роти "Свята Марія").

Також Олексій Середюк відомий як власник видавництва "Залізний тато", письменник, автор книги "Сповідь провокатора", виданої у 2019 році, та яку ще можна купити у мережі.

Зазначимо, що буквально тиждень тому на Володимирській у центрі Києва влаштували збройний конфлікт зі стріляниною.