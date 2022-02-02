Ветеран АТО и боец против "русского мира": кем является раненый в Киеве Алексей Середюк и как он связан с Корчинским

Раненый Алексей Середюк оказался весьма многогранной личностью — от комроты "Святая Мария" до писателя

Очередным резонансным событием среды стала стрельба возле обменного пункта на улице Владимирской в Киеве, прямо под зданием управления Службы безопасности Украины. В ходе конфликта, вызванного желанием активистов прекратить работу пункта, якобы работающего в интересах "ЛДНР", был ранен один из участников конфликта Алексей Середюк.

Как выяснил "Телеграф", Алексей Середюк весьма близок к фигуре Дмитрия Корчинского, лидера патриотического движения "Братства", и является постоянным участником акций против СМИ, транслирующих пророссийские мессенджи.

Ветеран АТО

Впервые на страницах СМИ Алексей Середюк засветился в 2016 году, приняв участие в митинге против мэра Одессы Геннадия Труханова. Тогда мужчина ударил одного из охранников Муниципальной охраны города, за что был задержан. Тогдашний народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил о задержании, назвав Середюка участником боев под Мариуполем во время АТО.

Действительно, в публичной плоскости Середюк с позывным "Боршезе" известен как командир добровольческой роты "Святая Мария", прекратившей свое существование еще в 2016 году.

Борец с российской пропагандой

С тех пор Алексей Середюк регулярно появляется в новостях о пикетах пророссийских каналов, таких как пикет около канала NewsOne в декабре 2017 года или задержание при штурме канала "НАШ", когда он грозился выпрыгнуть из окна.

Согласно странице самого Середюка в Facebook, буквально накануне, 1 февраля, в торговом центре "River Mall" он принял участие в акции против российской "киберспортивной сети", которая предлагает своим посетителям призовой фонд в рублях.

Бизнес с сыном Дмитрия Корчинского и книги

Впрочем, Алексей Середюк не чурается и занятия бизнесом. Согласно данным сервиса YouControl вместе с партнером он владеет ООО "Мариинский театр" со сферой деятельности "театральная и концертная деятельность".

Партнером с 50% долей в фирме числится, кстати, Даниил Дмитриевич Корчинский, судя по всему сын, основателя "Братства" Дмитрия Корчинского (последний был создателем роты "Святая Мария").

Также Алексей Середюк известен как писатель, автор книги "Исповедь провокатора", изданной в 2019 году и которую еще можно купить в Сети.

Отметим, что буквально неделю назад на Владимирской в центре Киева устроили вооруженный конфликт со стрельбой.