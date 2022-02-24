Червона гілка метро у Києві працює лише частково: як рухаються потяги

Метро працює у режимі перевезень, проїзд безоплатний.

У Києві з організаційних причин частково обмежили рух червоною лінією метрополітену. Потяги курсують від "Лісової" до "Шулявської" і далі не їдуть.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"З організаційних причин червона лінія метро курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська", – повідомили у КМДА.

При цьому зазначається, що проїзд у всьому комунальному транспорті столиці є безкоштовним. Автоматизовану систему оплати проїзду також відключено, тому валідувати транспортну картку не потрібно.

Червона гілка метро у Києві працює лише частково

Нагадаємо, що на одній із вулиць Києва після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було збито нерозпізнаний літальний об'єкт, який вже охрестили "вітанням від Володимира Путіна".

Також ми писали, що у столиці України оголосили повітряну тривогу, а місцева влада опублікувала карту укриттів цивільного захисту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія вдарила по передмістю Києва крилатими ракетами та знищила військовий об'єкт у місті Бровари.