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Червона гілка метро у Києві працює лише частково: як рухаються потяги

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Червона гілка метро у Києві працює лише частково Новина оновлена 24 лютого 2022, 13:12
Червона гілка метро у Києві працює лише частково

Метро працює у режимі перевезень, проїзд безоплатний.

У Києві з організаційних причин частково обмежили рух червоною лінією метрополітену. Потяги курсують від "Лісової" до "Шулявської" і далі не їдуть.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"З організаційних причин червона лінія метро курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська", – повідомили у КМДА.

При цьому зазначається, що проїзд у всьому комунальному транспорті столиці є безкоштовним. Автоматизовану систему оплати проїзду також відключено, тому валідувати транспортну картку не потрібно.

Червона гілка метро у Києві працює лише частково
Червона гілка метро у Києві працює лише частково

Нагадаємо, що на одній із вулиць Києва після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було збито нерозпізнаний літальний об'єкт, який вже охрестили "вітанням від Володимира Путіна".

Також ми писали, що у столиці України оголосили повітряну тривогу, а місцева влада опублікувала карту укриттів цивільного захисту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія вдарила по передмістю Києва крилатими ракетами та знищила військовий об'єкт у місті Бровари.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #КМДА #Війна #Метро
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