Червона гілка метро у Києві працює лише частково: як рухаються потяги
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Метро працює у режимі перевезень, проїзд безоплатний.
У Києві з організаційних причин частково обмежили рух червоною лінією метрополітену. Потяги курсують від "Лісової" до "Шулявської" і далі не їдуть.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
"З організаційних причин червона лінія метро курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська", – повідомили у КМДА.
При цьому зазначається, що проїзд у всьому комунальному транспорті столиці є безкоштовним. Автоматизовану систему оплати проїзду також відключено, тому валідувати транспортну картку не потрібно.
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