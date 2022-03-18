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Загинула людина, будинки зруйновані: Кличко показав наслідки обстрілу Києва на відео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Обстріл Києва 18 березня
Обстріл Києва 18 березня

Внаслідок обстрілів Києва російською армією 18 березня постраждали четверо дітей

Мер Києва Віталій Кличко показав наслідки обстрілу окупантами району Виноградар, внаслідок якого загинула людина.

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За словами Кличка, одна людина загинула внаслідок обстрілу, 19 постраждали, з них четверо дітей.

Пошкоджено 6 житлових будинків. Усі вони, зазначає мер, більше не придатні для життя. Також пошкоджено дитсадок та школа.

На відео, яке опублікував Кличко, видно, що двір звичайного житлового кварталу перетворився на руїни. Посередині сяє величезна вирва, земля всипана уламками. Житлові будинки зазнали сильних пошкоджень.

Зараз на місці працюють рятувальники та медики.

Нагадаємо, що російські окупанти щодня завдають ударів по Києву. 17 березня силам ППО вдалося збити ракету в повітрі, але її залишки під час падіння на землю викликали руйнування та пожежу у житловому багатоповерховому будинку.

15 березня у житловий будинок у Шевченківському районі Києва потрапив снаряд російських військових, внаслідок чого у будинку стався обвал.

Крім того, внаслідок обстрілів окупантами житлових будинків спалахнув 16-поверхівка у Святошинському районі.

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#Київ #Кличко
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