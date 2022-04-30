Паливна криза в Україні: де можна заправитися у Києві (карта)

Влада обіцяє вирішити проблему за найближчий тиждень

Кияни, які напередодні зіштовхнулися з нестачею автомобільного палива, зможуть перевірити його наявність на спеціальній онлайн-мапі. Тепер для того, щоб дізнатися, чи можна заправитися, не доведеться обстоювати довжелезні черги.

Таку карту для мешканців столиці представили у Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

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Як відомо, на кількість пального, яке є на українських АЗС, прямо впливають фактори, пов’язані з війною. Це і ракетний обстріл складів зберігання палива, і порушена логістика, і збільшене споживання палива бойовою технікою на фронті.

Проте цивільним теж потрібні і бензин, і дизель, які зараз у Києві "видаються" за обмеженням літражу (10-20 літрів на одну машину). Щоб не відстоювати кілометрові черги, тепер можна відкрити спеціальну КАРТУ та дізнатися, яка заправка працює і де вона розташована. У АЗС окремих компаній навіть прописана контактна інформація, щоб людина могла, наприклад, зателефонувати і дізнатися, чи є потрібне їй паливо в необхідній кількості.

Так виглядає мапа онлайн

При цьому творці карти попереджають: деякі дані щодо відкритих заправних станцій можуть бути не вчасно оновлені, тому, за можливості, краще все-таки проводити додаткові уточнення.

Нагадаємо, що в Мінекономіки пообіцяли вже найближчого тижня вирішити проблему з нестачею палива. Щоправда, після цього ціни на бензин, найімовірніше, трохи підскочать.

До речі, після початку повномасштабної війни Україна перестала імпортувати паливо із рф та Білорусі. У зв’язку з цим, наші запаси пального дуже швидко скоротилися, додатково витрачаючись ще й на армію.

"Телеграф" писав, що постачання з інших країн могли б допомогти Україні, але поки що жодна держава не здатна повністю замістити необхідні для нас обсяги палива.