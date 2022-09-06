Смог у Києві та області: що про це кажуть пожежники та чи стало повітря чистішим (відео)
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У Києві помітили покращення ситуації
Останнім тижнем у столиці та Київській області спостерігається задимленість, через що місцеві жителі відчувають різкий запах гару. Причина в торф'яній пожежі у Вишгородському районі Київської області, повідомляла раніше ДСНС.
У понеділок, 5 вересня, у місті сталося погіршення стану забруднення. КМДА закликала зачиняти вікна і проводити на вулиці щонайменше часу, адже рівень забруднення смогом став надто небезпечним. Концентрація часток PM2.5 була в понад 25 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.
Зранку у вівторок, 6 вересня, у Києві помітно покращилася ситуація. Рівень забруднення повітря впав. Загальний індекс якості повітря на правому березі Києва в середньому становить 30, на лівому — 27, що дорівнює низькому рівню забруднення за шкалою СAQI.
ДСНС повідомила, що процес ліквідації пожежі досі триває поблизу с. Соснівка та с. Катюжанка Вишгородського району. Пожежники тримають ситуацію під контролем.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, рекордна за 500 років посуха в Європі може зашкодити річці Дніпро у Києві — рівень води падає.