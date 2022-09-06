Смог у Києві та області: що про це кажуть пожежники та чи стало повітря чистішим (відео)

У Києві помітили покращення ситуації

Останнім тижнем у столиці та Київській області спостерігається задимленість, через що місцеві жителі відчувають різкий запах гару. Причина в торф'яній пожежі у Вишгородському районі Київської області, повідомляла раніше ДСНС.

У понеділок, 5 вересня, у місті сталося погіршення стану забруднення. КМДА закликала зачиняти вікна і проводити на вулиці щонайменше часу, адже рівень забруднення смогом став надто небезпечним. Концентрація часток PM2.5 була в понад 25 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.

Зранку у вівторок, 6 вересня, у Києві помітно покращилася ситуація. Рівень забруднення повітря впав. Загальний індекс якості повітря на правому березі Києва в середньому становить 30, на лівому — 27, що дорівнює низькому рівню забруднення за шкалою СAQI.

Індекс якості повітря зранку, 6 вересня

ДСНС повідомила, що процес ліквідації пожежі досі триває поблизу с. Соснівка та с. Катюжанка Вишгородського району. Пожежники тримають ситуацію під контролем.

Офіційне повідомленя ДСНС, 6 вересня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, рекордна за 500 років посуха в Європі може зашкодити річці Дніпро у Києві — рівень води падає.