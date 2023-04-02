У Білій Церкві стався вибух, є загиблий: подробиці НП (фото)

Чоловік хворів і страждав від проблем із ногами

У Білій Церкві вдень 2 квітня стався вибух на території приватного домогосподарства, внаслідок чого загинула одна людина.

Як інформує пресслужба поліції Київської області у своєму telegram-каналі, місцевий житель близько 14:00 повідомив правоохоронцям, що чув вибух та бачив тіло чоловіка.

Експерти, які прибули на місце, виявили на місці події чеку від гранати.

Зазначається, що загиблим є 59-річний чоловік. Відомо також те, що він страждав від хвороби і мав проблеми з ногами.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медичні працівники. Усі деталі події встановлюються.

Як відомо, через російське вторгнення в Україну велика кількість зброї та вибухових речовин потрапили до рук людей, які не пов’язані з несенням бойової служби. При цьому періодично з ними трапляються надзвичайні події. Наприклад, такий випадок стався в одному з районів Києва, де біля дитячого майданчика загинув молодик.

Ще один випадок стався у Львові в ніч проти 1 квітня, де граната вибухнула у квартирі однієї з міських багатоповерхівок.