В Белой Церкви произошел взрыв, есть погибший: подробности ЧП (фото)

Мужчина болел и страдал от проблем с ногами

В Белой Церкви днем 2 апреля произошел взрыв на территории частного домохозяйства вследствие чего погиб один человек.

Как информирует пресс-служба полиции Киевской области в своем telegram-канале, местный житель около 14:00 сообщил правоохранителям, что слышал взрыв и видел тело мужчины.

Прибывшие на место эксперты обнаружили на месте происшествия чеку от гранаты.

Отмечается, что погибшим является 59-летний мужчина. Известно также то, что он страдал от болезни и имел проблемы с ногами.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медицинские работники. Все детали происшествия устанавливаются.

Как известно, из-за российского вторжения в Украину большое количество оружия и взрывчатых веществ попали в руки людей, которые не связаны с несением боевой службы. При этом периодически с ними случаются чрезвычайные происшествия. Например, подобный случай произошел в одном из районов Киева. Там возле детской площадки взорвался молодой человек.

Еще один случай произошел во Львове в ночь на 1 апреля, где граната взорвалась в квартире одной из городских многоэтажек.