"Дякую за врятовані життя": нацгвардієць збив російську ракету з ПЗРК "Ігла" (фото)

Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному з районів області

Під час нічного удару по Києву український військовослужбовець Нацгвардії збив російську крилату ракету Х-55, здійснивши пуск із ПЗРК "Ігла".

Так, під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи висунувся на свою позицію, і вже через деякий час отримав інформацію про повітряну ціль, що наближається. Про це сьогодні, 9 травня, повідомили у пресслужбі Нацгвардії України.

"Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55. Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Так, завдяки вмілій та майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв, а чергову російську ракету перетворити на металобрухт.

Користувачі мережі вже встигли подякувати нацгвардійцям за професійно виконану роботу, завдяки якій ніхто з мирних жителів не постраждав.

Зазначимо, що близько 5 години ранку 9 травня в Києві пролунали вибухи. Жодна з випущених росіянами ракет не досягла цілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ніч на 9 травня російські окупанти запустили по Україні свої ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 23 із 25 ракет "Калібр" та Х-101/Х-555.