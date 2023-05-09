"Спасибо за спасенные жизни": нацгвардеец сбил российскую ракету из ПЗРК "Игла" (фото)

Части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области

Во время ночного удара по Киеву украинский военнослужащий Нацгвардии сбил российскую крылатую ракету Х-55, совершив пуск с ПЗРК "Игла".

Так, во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы выдвинулся на свою позицию, и уже спустя некоторое время получил информацию о приближающейся воздушной цели. Об этом сегодня, 9 мая, сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины.

"Гвардиец захватил цель и совершил пуск с ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55. Части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Так, благодаря умелой и мастерской работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв, а очередную российскую ракету превратить в металлолом.

Пользователи сети в свою очередь уже успели поблагодарить нацгвардейцев за профессионально выполненную работу, благодаря которой никто из мирных жителей не пострадал.

Отметим, что около 5 часов утра 9 мая в Киеве раздались взрывы. Ни одна из выпущенных россиянами ракет не достигла цели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ночь на 9 мая российские оккупанты запустили по Украине свои ракеты. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 23 из 25 ракет "Калибр" и Х-101/Х-555.