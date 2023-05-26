У Києві на одній із доріг провалився асфальт: через величезну діру рух ускладнено (фото)

Рух можливий лише на одну смугу

У Києві на одній із доріг утворилася величезна яма внаслідок провалу асфальту. Тому рух на перетині вулиць Стеценка та Тираспольської у напрямку вулиці Івана Віговського ускладнений.

Інформація про це сьогодні була опублікована у Telegram-каналі Патрульної поліції Київської області.

"На дорозі стався провал асфальту, внаслідок чого рух можливий лише на одну смугу. Плануйте маршрут поїздки заздалегідь!", — йдеться у повідомленні.

Водночас на сайті Київавтодору мешканців столиці попереджають про те, що у період з 27 травня по 15 червня на вул. Митрополит Липковський розпочинає капітальний ремонт.

"На першому етапі покриття оновлюватимуться на ділянці від вул. Гетьмана Скоропадського (колишня вул. Льва Толстого) до вул. Г. Кірпи. Рух під час ремонту буде частково обмежений", — повідомляє Київавтодор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 26 травня на одному з блокпостів Києва сталася смертельна ДТП. Автомобіль на смерть збив військовослужбовця Національної Гвардії України. ЗМІ повідомляють, що за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир.