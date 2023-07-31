Вибух у Шевченківському суді: стало відомо, з чого загиблий Гуменюк змайстрував бомбу
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Гуменюк підірвав вибухівку у будівлі суду 5 липня
Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у приміщенні Шевченківського суду Києва, виготовляв вибухівку протягом двох років.
Про це в ефірі телемарафону заявила радник із стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.
За її словами, вибуховий пристрій він планував використати, щоб організувати втечу із СІЗО.
Сап’ян розповіла, що Гуменюку передавали до слідчого ізолятора речовини, за допомогою яких він кустарно виготовляв "пояс шахіду", а також інші вибухові пристрої.
Вона додала, що всі складові для створення вибухівок потрапляли до СІЗО поступово під виглядом ліків.
"Слідство передбачає, що він планував їх підірвати в приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти не вдалося, і це призвело до інших трагічних наслідків", — зазначила вона.
Нагадаємо, що у цій справі вже розпочато розслідування. Про підозру повідомили трьом співробітникам київського СІЗО та двом військовим Нацгвардії.
Обвинувачений у підриві гранати під Верховною Радою у 2015 році Гуменюк підірвав вибухівку у будівлі суду 5 липня. Сам він загинув, ще двоє людей отримали поранення.
Раніше "Телеграф" писав про те, що Рада суддів України після інциденту побачила суттєві проблеми, які є в процедурних питаннях Кримінального процесуального кодексу України.