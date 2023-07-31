Вибух у Шевченківському суді: стало відомо, з чого загиблий Гуменюк змайстрував бомбу

Гуменюк підірвав вибухівку у будівлі суду 5 липня

Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у приміщенні Шевченківського суду Києва, виготовляв вибухівку протягом двох років.

Про це в ефірі телемарафону заявила радник із стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

За її словами, вибуховий пристрій він планував використати, щоб організувати втечу із СІЗО.

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Сап’ян розповіла, що Гуменюку передавали до слідчого ізолятора речовини, за допомогою яких він кустарно виготовляв "пояс шахіду", а також інші вибухові пристрої.

Вона додала, що всі складові для створення вибухівок потрапляли до СІЗО поступово під виглядом ліків.

"Слідство передбачає, що він планував їх підірвати в приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти не вдалося, і це призвело до інших трагічних наслідків", — зазначила вона.

Нагадаємо, що у цій справі вже розпочато розслідування. Про підозру повідомили трьом співробітникам київського СІЗО та двом військовим Нацгвардії.

Обвинувачений у підриві гранати під Верховною Радою у 2015 році Гуменюк підірвав вибухівку у будівлі суду 5 липня. Сам він загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Рада суддів України після інциденту побачила суттєві проблеми, які є в процедурних питаннях Кримінального процесуального кодексу України.