Взрыв в Шевченковском суде: стало известно, из чего погибший Гуменюк смастерил бомбу

Гуменюк взорвал взрывчатку в здании суда 5 июля

Игорь Гуменюк, который устроил взрыв в здании Шевченковского суда Киева, изготавливал взрывчатку на протяжении двух лет.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, взрывное устройство он планировал использовать, чтобы организовать побег из СИЗО.

Сапьян рассказала, что Гуменюку передавали в следственный изолятор вещества, при помощи которых он кустарно изготавливал "пояс шахида", а также другие взрывные устройства.

Она добавила, что все составляющие для создания взрывчаток попадали в СИЗО постепенно под видом лекарств.

"Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику. Но убежать не удалось и это привело к другим трагическим последствиям", — отметила она.

Напомним, что по данному делу уже начато расследование. О подозрении сообщили троим сотрудникам киевского СИЗО и двум военным Нацгвардии.

Обвиняемый в подрыве гранаты под Верховной Радой в 2015 году Гуменюк взорвал взрывчатку в здании суда 5 июля. Сам он погиб, еще два человека получили ранения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Совет судей Украины после инцидента увидел существенные проблемы, присутствующие в процедурных вопросах Уголовного процессуального кодекса Украины.