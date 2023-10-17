Більше не мають права голосу: Київоблрада позбавила повноважень депутатів забороненої партії

"За" проголосувало 55 депутатів

Київоблрада під час чергової сесії призупинила повноваження депутатів від партії Опозиційна платформа "За життя". З цього моменту вони не мають права голосу у Київській обласній раді.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Реальний Київ". Ці обмеження були накладені на депутатів від ОПЗЖ до закінчення дії воєнного стану.

На голосування до сесійної зали Київради було винесено пропозицію щодо призупинення повноважень депутатів політичної партії "Опозиційна платформа "За життя".

Ця пропозиція підтримала 55 депутатів. Це означає, що всі представники ОПЗЖ не зможуть голосувати на сесіях Київради аж до закінчення дії у країні воєнного стану.

Нагадаємо, що в Україні на час військового стану було припинено діяльність політичних партій, керівництво яких виступало за співпрацю з Росією. До таких зокрема належать ОПЗЖ та "Партія Шарія".

У червні восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова ухвалив остаточне рішення щодо заборони проросійської політичної партії ОПЗЖ. Так, у рамках рішення львівського адміністративного суду все майно, гроші та активи прокремлівської партії "ОПЗЖ" передаються у власність держави. Крім того, суд заблокував діяльність усіх регіональних, міських та районних організацій цієї партії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді зареєстровано дві законодавчі ініціативи щодо позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Водночас ця процедура складна, і навіть у разі ухвалення рішення можна оскаржити в суді.